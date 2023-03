EZB und andere Zentralbanken bieten täglich Dollar-Liquidität an

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere große Zentralbanken werden ab sofort vorerst täglich Dollar-Liquidität über 7-tägige Refinanzierungsgeschäfte anbieten. Wie die EZB mitteilte, handelt es sich um die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Federal Reserve und die Schweizerische Nationalbank. Die Geschäfte werden im Rahmen der bestehenden US-Dollar-Swap-Linien abgewickelt und sollen bis mindestens Ende April fortgeführt werden.

