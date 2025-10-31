31.10.2025 09:59:52

EZB: Unternehmen sehen leicht verbesserte Bedingungen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Rahmenbedingungen für die Großunternehmen des Euroraums haben sich im Oktober leicht verbessert, deuten aber weiterhin auf ein nur moderates Aktivitätswachstum hin. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis einer im Vorfeld der jüngsten Ratssitzung angestellten Umfrage mitteilte, belasteten im verarbeitenden Gewerbe Zölle, Unsicherheit und eine rückläufige Wettbewerbsfähigkeit sowie die schwache Konsumneigung.

Am Bau zeige sich eine vorsichtige Wende zum Besseren, während im Dienstleistungssektor von einem anständigen Wachstum, vor allem im Zusammenhang mit Konsumausgaben, berichtet wurde. Zugleich deuteten die Umfragen auf einen leichten Personalabbau, langsamer steigende Absatzpreise und Löhne hin. Die Unternehmen beurteilten den Handels-Deal mit den USA als weiterhin negativ für Aktivität und Erzeugerpreise.

Nach Angaben der EZB beruhte der nachlassende Preisdruck im Oktober vor allem auf moderateren Zuwächsen im Dienstleistungssektor, in dem sich "eine gewisse Abkühlung des Preiswachstums in arbeitsintensiven Sektoren wie dem Gastgewerbe, ein sich verschärfender Wettbewerb in der Telekommunikation und stark sinkende Preise für den Versand und damit verbundene Logistikdienstleistungen widerspiegelt", wie die EZB berichtet. Im verarbeitenden Gewerbe stagnierten die Preise dagegen oder sanken sogar leicht.

Die Unternehmen berichteten zudem von einem nachlassenden Lohndruck. Die EZB prognostiziert auf Basis der Unternehmensangaben für 2025 und 2026 ein Lohnwachstum von 3,3 und 2,6 (2024: 4,5) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

