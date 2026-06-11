Konjunktur 11.06.2026 15:17:43

EZB verschärft wie erwartet Geldpolitik mit Zinserhöhung

EZB verschärft wie erwartet Geldpolitik mit Zinserhöhung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seine Geldpolitik zu straffen.

Wie die EZB mitteilte, steigt der Satz für Bankeinlagen um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Es ist die erste Leitzinserhöhung seit September 2023.

EZB hebt Inflationsprognosen an und senkt BIP-Prognosen

Die Volkswirte der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Euroraum-Notenbanken haben ihre Prognosen für die Entwicklung der Inflation im Euroraum 2026 und 2027 angehoben und zugleich ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Wie die EZB im Rahmen ihrer vierteljährlichen Projektionen mitteilte, rechnen die Experten in ihrem Basisszenario nun für 2026 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, nachdem es im März noch 2,6 Prozent gewesen waren. Die Prognosen für 2027 und 2028 wurden mit 2,3 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent angegeben. Für die Kerninflation werden Raten von 3,5 (2,3), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent erwartet. Die EZB strebt mittelfristig Preisstabilität an, die sie bei einer Inflationsrate von glatt 2 Prozent gegeben sieht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut den Projektionen um 0,8 (0,9), 1,2 (1,3) und 1,5 (1,4) Prozent steigen.

Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auch nach der Anhebung der Inflationsprognosen für 2026 und 2027 ein überwiegendes Risiko, dass die tatsächliche Inflation noch höher ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

Volkswirte von EZB und Euroraum-Zentralbanken prognostizieren für 2026 eine Inflationsrate von 3,0 (bisher: 2,6) Prozent und für 2027 und 2028 Raten von 2,3 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent. Der Rat hatte beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anzuheben. Für die Kerninflation werden Raten von 2,5 (2,3), 2,5 (2,2) und 2,2 (2,1) Prozent erwartet. Es war die erste Zinserhöhung seit September 2023. Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet.

DJG/hab/apo

DOW JONES

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