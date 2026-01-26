PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
26.01.2026 10:53:38
EZB: Verzögerungen beim digitalen Euro erhöhen Abhängigkeit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt angesichts der weltpolitischen Lage vor Verzögerungen beim Projekt digitaler Euro. "Heute besitzen US-Konzerne kritische Teile der Infrastruktur - sie können uns theoretisch den Stecker ziehen", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone der "Süddeutschen Zeitung".
Die EZB peilt eine Einführung der Alternative zum Bargeld 2029 an. Dafür muss allerdings der Rechtsrahmen für den digitalen Euro stehen. Ein Gesetzentwurf der EU-Kommission wird noch im Europäischen Parlament verhandelt. "Wenn die Gesetze heute stünden, würden Händler und IT-Dienstleister sofort mit der Umsetzung beginnen", sagte Cipollone. "Aber jede Verzögerung erhöht unsere Abhängigkeit von ausländischen Zahlungssystemen."
Seit Jahren tüfteln die Euro-Währungshüter an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung. Mit einem digitalen Euro wollen die Euro-Notenbanken privaten Anbietern vor allem aus den USA wie PayPal, MasterCard und Visa, die derzeit den Markt für digitale Zahlungen in Europa dominieren, ein europäisches Angebot entgegensetzen.
Mit dem digitalen Euro werde ein europäischer Standard geschaffen, so dass Europa im Fall des Ausfalls eines Anbieters noch genug Alternativen für digitale Zahlungen hätte, sagte Cipollone. "Dank der gemeinsamen Infrastruktur könnten Anbieter wie der neue Bezahldienst Wero, eine Initiative mehrerer europäischer Banken, überall in Europa tätig sein." Cipollone betonte: "Niemand wird gezwungen, den digitalen Euro zu nutzen. Man kann auch in Zukunft bar oder mit einem anderen Zahlungsmittel bezahlen."/ben/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
22.01.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
Aktien in diesem Artikel
|PayPal Inc
|47,62
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.