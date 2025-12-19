19.12.2025 10:56:40

EZB/Villeroy de Galhau sieht vor allem Abwärtsrisiken für Inflation

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sieht vor allem Abwärtsrisiken für die Inflationsentwicklung im Euroraum. Der Zeitung Le Figaro sagte er: "Es gibt Risiken für die Inflation in beide Richtungen, aber insbesondere Abwärtsrisiken. Wir werden daher bei jeder unserer bevorstehenden Sitzungen so agil wie nötig sein."

Der EZB-Rat hatte am Donnerstag beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Analysten und Marktteilnehmer rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihren Leitzins 2026 nicht ändern wird.

Mit Blick auf die Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro fügte der Gouverneur der Banque de France hinzu, dass die EZB, obwohl sie kein Wechselkursziel habe, ihre Geldpolitik bei Bedarf an einen stärkeren Euro anpassen werde.

