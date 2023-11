EZB-Vize hält zeitweiliges Wiederaufflammen der Inflation für möglich

Frankfurt (Reuters) - Die Inflation im Euroraum könnte laut EZB-Vize Luis de Guindos trotz der straffen Zinspolitik in den kommenden Monaten zeitweilig erneut wieder zulegen.

Dabei spielten auch sogenannte Basiseffekte eine Rolle, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Denn der starke Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise vom Herbst 2022 falle nun aus den Berechnungen heraus. "Aber wir gehen davon aus, dass der generelle Prozess der Disinflation mittelfristig anhalten wird," sagte De Guindos mit Verweis auf den Abwärtstrend bei der Teuerung. Die Inflation in der Euro-Zone war im Oktober auf 2,9 Prozent gesunken nach 4,3 Prozent im September. Zum Vergleich: Im Herbst 2022 lag die Teuerungsrate noch zeitweise bei über zehn Prozent.

"Die Energiepreise bleiben eine große Quelle der Unsicherheit angesichts der erhöhten geopolitischen Spannungen und den Auswirkungen fiskalischer Maßnahmen", sagte de Guindos. Bei der Zinssitzung im Dezember werden der Europäischen Zentralbank neue Konjunktur-und Inflationsprognosen der eigenen Volkswirten vorliegen. Dann würden die Wärungshüter mehr Daten und auch mehr Klarheit haben, wie die bisherige Zinserhöhungen in der Wirtschaft wirkten. "Somit werden wir in einer besseren Position sein, die Inflationsaussichten und die erforderlichen geldpolitischen Schritte neu zu bewerten", sagte de Guindos.

Ein widerstandsfähiges und gut funktionierendes Finanzsystem ist aus Sicht des EZB-Vize unerlässlich dafür, dass die Geldpolitik ihre Wirkung entfalten und die EZB ihr Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent erreichen könne. Für die Bankenbranche bedeute die gegenwärtige unsichere Situation, dass die regulatorischen Vorgaben für die Krisenpuffer nicht angetastet werden sollten. Die Behörden sollten sie beibehalten, um sicher zu stellen, dass sie dann verfügbar sind, sollten sich die Bedingungen in der Bankenbranche verschlechtern, sagte er. In Deutschland liegt der antizyklische Kapitalpuffer, ein Aufschlag auf andere Reserven, der zur Abfederung von konjunkturellen Abschwüngen dient, aktuell bei 0,75 Prozent.

