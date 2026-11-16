16.11.2026 10:03:38

EZB-Vize warnt vor wachsenden Cyberrisiken durch KI

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt abgesehen von einem möglichen Platzen der KI-Blase vor zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. "Tatsächlich bergen die rasanten Fortschritte bei den Cyberfähigkeiten von KI-Modellen Risiken, die systemische Auswirkungen haben", sagte EZB-Vizepräsident Boris Vujcic zugeschaltet per Video zum Auftakt der "Euro Finance Week" in Frankfurt.

Gleiches gelte für die hohe Konzentration von Drittanbietern kritischer Dienste insbesondere von Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen, auf die sich Banken und Finanzdienstleister im Euroraum stützten, sagte der Kroate laut vorab verbreitetem Redetext.

"Zweifellos bietet der zunehmende Einsatz von KI im gesamten Finanzsektor erhebliche Chancen für Effizienzsteigerungen. Er bringt jedoch auch neue Schwachstellen mit sich, darunter eine stärkere Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Technologieanbietern sowie erhöhte Cyber- und Betriebsrisiken", warnte Vujcic. "Insbesondere immer leistungsfähigere und autonomere KI-Systeme verstärken das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Raffinesse von Cyberangriffen."

Auch sogenannte Social-Engineering-Angriffe würden immer effektiver, also solche Attacken, bei denen Menschen dazu gebracht werden, vertrauliche Informationen wie Passwörter preiszugeben oder unbemerkt Schadsoftware zu installieren. "Zumindest kurzfristig könnte dies das Kräfteverhältnis zugunsten der Angreifer verschieben, da Finanzinstitute beim Einsatz von KI zu Verteidigungszwecken möglicherweise mit höheren Kosten und größeren Einschränkungen konfrontiert sind", führte Vujcic aus./ben/DP/jha

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