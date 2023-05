EZB-Vizepräsident De Guindos besorgt über Dienstleistungspreise

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich besorgt über die Dynamik der Dienstleistungspreise besonders in einigen südeuropäischen Ländern geäußert. "Die Nachfrage nach Dienstleistungen in Europa, zum Beispiel in Italien und Spanien, ist sehr stark und reagiert sehr empfindlich auf Lohn- und Arbeitsmarktentwicklungen", sagte De Guindos der Zeitung Il Sole 24 Ore und fügte hinzu: "Wir müssen die Auswirkungen der Löhne und der Dienstleistungen auf die Kerninflation genau beobachten." De Guindos zufolge ist die Kerninflation ein wichtiger Indikator für die mittelfristige Inflationsentwicklung.

Der EZB-Vizepräsident wies in dem Interview auf die Bedeutung des Abbaus der APP-Anleihebestände hin. Zwar seien die Leitzinsen und ihre Anhebung um 375 Basispunkte das geldpolitische Hauptinstrument der EZB, doch verstärke der Abbau diese Straffung. "Wir glauben, die Quantitative Straffung hat zu einem Anstieg der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 60 bis 70 Basispunkte geführt", sagte er.

De Guindos stellte zudem zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte für den Fall in Aussicht, dass das Auslaufen langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) im Volumen von 477 Milliarden Euro in den nächsten Monaten zu Problemen bei der Liquiditätsversorgung führen sollte. "Abgesehen von den Hauptrefinanzierungsgeschäften und den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften können wir in außergewöhnlichen Fällen auch auf die TLTROs selbst zurückgreifen. Sie bleiben Teil unseres Instrumentariums", sagte er.

May 15, 2023