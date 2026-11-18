Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum sind nach Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Boris Vujcic, erhöht, was unter anderem mit der hohen Bewertung von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) und mit Akteuren außerhalb des engeren Bankensektors zu tun hat. "Die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum bleiben angesichts der anhaltenden geoökonomischen Unsicherheit und der wachsenden KI-Risikopositionen erhöht", sagte EZB-Vizepräsident Boris Vujcic bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts. Die Banken seien gut aufgestellt, um Schocks standzuhalten. Dagegen seien die Schwachstellen bei bestimmten Nichtbanken ausgeprägter, bei denen die Risiken zunähmen und die makroprudenziellen Schutzmaßnahmen weniger stark entwickelt seien.

Die Begeisterung über das transformative Potenzial von KI hat Vujcic zufolge trotz einer gewissen Volatilität in jüngster Zeit zu starken Kursgewinnen an den globalen Aktienmärkten geführt. "Die aktuellen Bewertungen beruhen auf ehrgeizigen Gewinnerwartungen. Diese könnten durch Finanzierungssorgen oder den Wettbewerb durch günstigere KI-Modelle noch infrage gestellt werden", warnte er. Investitionen in die KI-Infrastruktur würden zunehmend über Schulden finanziert. Daher könnte ein möglicher Stimmungsumschwung dazu führen, dass Verluste von den Aktien- auf die Anleihemärkte übergriffen.

Sorge bereitet der EZB außerdem die hohe Verschuldung einiger Euroraum-Länder und die gleichzeitig beschleunigte Aufnahme neuer Schulden, die in von einem Markt aufgenommen werden müssten, der zunehmend von seinerseits hoch verschuldeten, preissensitiven Käufern bestimmt wird. "Das erhöht das Risiko abrupter Neubewertungen, auch wenn die Märkte bisher weiterhin ordentlich funktionieren", warnt die EZB. Geoökonomische Unsicherheit, höhere Energiepreise und ein schwaches Wirtschaftswachstum könnten die öffentlichen Finanzen weiter belasten. Dadurch bliebe den Regierungen weniger Spielraum, um auf Schocks zu reagieren.

Banken und Nichtbanken sind nach Aussage der EZB durch ihr Engagement in der KI-Finanzierung und bei Staatsanleihen Neubewertungsrisiken ausgesetzt. "Die Qualität der Bankaktiva bleibt zwar solide. Höhere Energiepreise und ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld könnten es privaten Haushalten und Unternehmen jedoch erschweren, ihre Schulden zurückzuzahlen", warnt sie. Engere Verflechtungen zwischen Banken und Nichtbanken könnten zudem dazu führen, dass sich Schocks im gesamten Finanzsystem ausbreiten und verstärken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)