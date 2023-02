EZB-Währungshüter erwarten auch im Mai Zinsanhebung

Vilnius/Prag (Reuters) - In der Euro-Zone zeigt die Inflationsentwicklung nach Einschätzung des litauischen Notenbankchefs Gediminas Šimkus allmählich eine Wende ins Positive.

Damit rücke womöglich das Ende der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) näher, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag vor Journalisten in Vilnius. "Ich denke, dass wir uns bereits auf diese Endrate zubewegen," merkte er an. Gleichwohl könnten die Währungshüter auf die in Aussicht gestellte Zinsanhebung im März von 0,50 Prozentpunkten eine weitere im Mai im gleichen Volumen oder von 0,25 Prozentpunkten folgen lassen.

An der Börse wird aktuell der Zinsgipfel bei dem für die Finanzmärkte maßgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bei einem Niveau von rund 3,35 Prozent verortet. Am Donnerstag hatte die EZB diesen Zinssatz um 0,5 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent angehoben und zugleich die nächste Anhebung im gleichen Volumen für März angekündigt.

Eine Zinssenkung in diesem Jahr, wie von einigen Börsianern erwartet, sei aber unwahrscheinlich, sagte Šimkus. Dies könne 2024 erfolgen, sollten sich die Inflationstrends ändern.

Unterdessen erklärte sein Ratskollege Peter Kazimir, der Notenbankchef der Slowakei, dass nach seiner Auffassung die EZB im März ihren Zinserhöhungskurs noch nicht beenden wird. "Die März-Anhebung wird nicht die letzte sein", merkte er an. "Wir werden später entscheiden, wie viele weitere nötig sein werden", fügte er hinzu. Der Kampf gegen die Inflation sei noch lange nicht gewonnen. "Und es wird Monate dauern, bis wir mit Zuversicht sagen können, dass wir die Inflation dorthin gelenkt haben, wo sie hingehört."

