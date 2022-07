EZB - Wifo: Zinsschritt aggressiver als erwartet aber richtig

Die von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag beschlossene Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte war aus Sicht des Wifo-Experten Atanas Pekanov die richtige Entscheidung. "Der Zinsschritt ist aggressiver als erwartet." Im Juni hatte die EZB noch eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte angekündigt." Mit ihrem Vorgehen zeige die Notenbank aber ihre Entschlossenheit, die Inflation zu bekämpfen und stärke so auch ihre Glaubwürdigkeit, sagte der Experte gegenüber der APA.

Der höhere Leitzins werde dazu führen, dass weniger investiert wird und sich die Wirtschaftsaktivität verlangsamt. Das wiederum dämpfe den Druck auf die Preise. "Geldpolitik funktioniert aber langsam", so Pekanov. Es brauche Zeit, den Zyklus vom Zinsschritt, zur Dämpfung der Kreditnachfrage, zum Rückgang der Investitionen, zu einer geringeren Wirtschaftsaktivität und schließlich zu niedrigeren Preisen zu durchlaufen. Bis sich der Effekt einstelle, werde zumindest ein halbes Jahr vergehen.

Auch auf den Arbeitsmarkt werde sich der höhere Leitzins auswirken indem die Beschäftigung zurückgehen werde. Das sei aber gewünscht, weil es ebenfalls den Preisdruck reduziere.

Die Erhöhung des Leitzinses wirke aber auch noch über einen anderen Kanal, nämlich die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Der Euro habe seit Bekanntwerden des EZB-Beschlusses bereits 1 Prozent gewonnen. "Ein stärkerer Euro bedeutet günstigere Importe", sagte Pekanov. Firmen, die Güter aus dem Ausland kaufen würden, profitierten somit ab sofort von niedrigeren Preisen.

Auch die hohe Inflation werde zu einem großen Teil von den Energiepreisen getrieben, die außerhalb der EU entstehen. Experten sprechen deshalb von einer "importierten Inflation". Die Aufwertung des Euro habe somit auch hier einen direkten Effekt auf die Preise.

Bei den Spar- und Kreditzinsen werde der erste Zinsschritt noch keine großen Auswirkungen auf die Endverbraucherinnen und -verbraucher haben: "Die Zinsen waren bisher im negativen Bereich", so Pekanov. Die Banken hätten zwar Zinsen an die EZB gezahlt, diese aber nicht an Endkunden weitergegeben. Wenn die Zinsen in den kommenden Monaten weiter in den positiven Bereich steigen, werde sich das aber auch beim Endkunden niederschlagen. Sparer bekommen dann mehr Zinsen, Kreditnehmer bezahlen mehr Zinsen.

Für das laufende Jahr erwartet Pekanov weitere Zinsschritte, bereits im September könnte die EZB den Leitzins demnach erneut um 0,5 Prozentpunkte erhöhen. Danach rechnet der Wifo-Experte mit einem kleineren Zinsschritt, im Zuge der Sitzungen des EZB-Rats entweder im Oktober oder im Dezember. Experten rechnen damit, dass sich die Konjunktur bis Jahresende verschlechtern wird. In so einem Umfeld "würde sich die EZB nicht mehr so aggressive Schritte leisten, weil diese die Wirtschaftsaktivität dämpfen", so der Wifo-Experte.

Das ebenfalls von der EZB beschlossene Anleihenankaufprogramm, mit dem hoch verschuldete EU-Staaten unterstützt werden sollen, hält der Ökonom für "sehr passend". In Zeiten von Marktstress würden die Anleihen von Ländern, die als stabil gelten, profitieren, während die anderen Anleihen teurer würden. Im konkreten Fall müsse der italienische Staat derzeit viel höhere Zinszahlungen machen, um sich zu refinanzieren.

"Eine extreme Abweichung zwischen den Verzinsungen verschiedener Länder gefährdet dann auch den Euro insgesamt", sagte Pekoanov. In so einem Fall sei es auch die Aufgabe der EZB, solche Risiken zu bekämpfen. Das sogenannte Transmissions Protection Instrument sei genau dazu da. Die konkreten Rahmenbedingungen für die Anleihenkäufe der EZB seien aber noch nicht definiert.

