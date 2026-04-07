07.04.2026 10:02:44

EZB/Wunsch offen für Zinserhöhung im April

Von Luke Vargas und Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch gezwungen sein, ihren Leitzins mehrfach anzuheben, sollte die durch den Nahost-Konflikt ausgelöste Energiekrise länger anhalten. Ein erster Schritt sei bereits Ende dieses Monats möglich, sagte Belgiens Notenbankchef Pierre Wunsch im What's News-Podcast des Wall Street Journal. "Ich sage es mal so: Wenn das bis Juni nicht erledigt ist, werden wir die Zinsen anheben müssen. Aber ich möchte eine Erhöhung im April nicht ausschließen", sagte Wunsch.

Die EZB hatte ihren Leitzins im vergangenen Monat unverändert bei 2,00 Prozent belassen, jedoch verschiedene Szenarien dazu entworfen, wie der Konflikt die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone beeinflussen könnte. Die jährliche Inflationsrate im Euroraum stieg im März infolge der explodierenden Energiepreise auf 2,5 (Februar: 1,9) Prozent, weitere Anstiege gelten als wahrscheinlich. Investoren rechnen für dieses Jahr mit mindestens zwei Zinsschritten. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB findet am 30. April statt.

Wunsch, der Mitglied im EZB-Rat ist, betonte, dass die Währungshüter zwar keinen direkten Einfluss auf die Energiepreise hätten, wohl aber die Auswirkungen auf die Preise anderer Güter und Dienstleistungen begrenzen könnten. "Wir müssen zu einem gewissen Punkt kommen, an dem wir die indirekten Effekte kontrollieren", sagte er.

Sollten die Zentralbanker zu der Einschätzung gelangen, dass die hohen Energiepreise zu sogenannten Zweitrundeneffekten führen - etwa wenn Arbeitnehmer deutlich höhere Löhne durchsetzen, die Unternehmen über höhere Preise an Kunden weitergeben -, wäre ein Eingreifen unumgänglich. Wunsch verwies dabei auf das Jahr 2022, als die EZB den Preisschub nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zunächst ignorierte, was später als Fehler gewertet wurde. "Damals haben wir etwas zu spät reagiert. Daraus müssen wir nun Lehren ziehen."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)

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