NASDAQ 100

29 103,51
-318,04
-1,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
10.09.2026 13:48:51

EZB-Zinsentscheid LIVE: Wie reagieren DAX und Euro?

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Heute richtet sich der Blick nach Frankfurt: Der Markt erwartet mehrheitlich, dass die Europäische Zentralbank den Einlagensatz um 25 Basispunkte von 2,25 auf 2,50 Prozent anhebt. Steigende Energiepreise und neue Inflationssorgen erhöhen den Druck auf die Notenbank. Die entscheidende Frage lautet daher: Bleibt es bei diesem Zinsschritt – oder signalisiert Christine Lagarde bereits weitere Erhöhungen?

In unserem Webinar „Livetrading zum EZB-Zinsentscheid“ im Rahmen des Trader´s Circle verfolgen wir die Entscheidung und die anschließenden Aussagen der EZB live. Wir analysieren unmittelbar die Reaktionen bei DAX, Euro und weiteren wichtigen Märkten und zeigen, welche Trading-Chancen sich aus der steigenden Volatilität ergeben. Seien Sie heute live dabei!

👉 Melde Dich gern hierzu an: Donnerstag, 14:30 Uhr - 15:15 Uhr

Jetzt kostenlos anmelden


👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 361,15 -0,84%
NASDAQ 100 29 103,51 -1,08%

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

21:13 EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
17:45 CoreWeave nach Zahlen: KI-Boom trifft Schuldenberg!
09.09.26 Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
08.09.26 Broadcom nach Zahlen: KI-Boom – warum fällt die Aktie?
08.09.26 Aus Vermögen wird Einkommen – Teil 2: Reicht Ihr Vermögen für den Ruhestand?
08.09.26 Praktische KI-Anwendung im Trading: Nie wieder stundenlang Charts beobachten?
08.09.26 IREN im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
08.09.26 Eine Aktie, eine Option: So wird aus einer Trading-Idee ein konkreter Options-Trade - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr
07.09.26 Starker Job-Schock: Kippt jetzt die Börsenrally? DAX & Nasdaq vor Richtungsentscheidung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen