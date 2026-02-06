|
EZCORP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
EZCORP hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 382,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EZCORP einen Umsatz von 320,2 Millionen USD eingefahren.
