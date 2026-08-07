EZCORP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EZCORP hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EZCORP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 418,8 Millionen USD im Vergleich zu 311,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at