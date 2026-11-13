13.11.2026 06:31:28

EZCORP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EZCORP stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat EZCORP 447,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 336,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat EZCORP mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 32,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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