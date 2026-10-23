Ezdan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ezdan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 QAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Ezdan mit einem Umsatz von insgesamt 462,1 Millionen QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,0 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at