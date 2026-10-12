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12.10.2026 06:31:29
F&A AQUA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
F&A AQUA hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 36,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte F&A AQUA 16,72 JPY je Aktie verdient.
F&A AQUA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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