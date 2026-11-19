F&F veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 521,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 939,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat F&F im vergangenen Quartal 452,30 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte F&F 474,18 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at