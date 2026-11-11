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11.11.2026 06:31:29
F&F verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
F&F hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1720,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2612,00 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 452,12 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 474,26 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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