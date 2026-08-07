F&G Annuities Life legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

F&G Annuities Life äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat F&G Annuities Life 1,42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at