ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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20.03.2026 02:28:11
F.C.C. Approves Nexstar’s Acquisition of a Local TV Rival
The $6.2 billion deal with Tegna consolidates 265 stations in 44 states and Washington, D.C.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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11.03.26
|Immobilien: Für 200.000 Euro renoviert, aber Energieausweis steht auf F - wie kann das sein? (Spiegel Online)
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04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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21.01.26
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23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)