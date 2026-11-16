f-code hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

f-code hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte f-code 31,89 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,80 Prozent auf 4,43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at