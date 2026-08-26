ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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26.08.2026 17:23:52
F.D.A. Approves the Drug Daraxonrasib That’s Poised to Transform Pancreatic Cancer
In a key clinical trial, patients who got the pill, daraxonrasib, lived twice as long as those who got chemotherapy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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