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18.03.2026 19:57:04

F.D.A. Investigates 7 E. Coli Illnesses as Raw Dairy Farm Denies Any Link

The outbreak has sickened people in California, Texas and Florida. The agency said Cheddar cheese products from Raw Farm are “the likely source,” but the company denies it and has not recalled them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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