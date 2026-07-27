ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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27.07.2026 15:57:35
F.D.A. Panel’s Vote on Peptides Raises Concerns About a Prescribing Boom
The committee endorsed broader use of the peptides in lightly regulated compounding pharmacies that have grown into a multibillion-dollar business.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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