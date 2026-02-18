ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
18.02.2026 14:42:10
F.D.A. Reverses Decision and Agrees to Review Moderna’s Flu Vaccine
Moderna said it had held further discussions with regulators and announced that the agency would accept the company’s application for approval of its flu vaccine that uses mRNA technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu ÅF AB
|
04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|12,04
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.