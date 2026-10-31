ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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31.10.2026 16:43:44
F.D.A. Warns of Tractor Wheels Snack Bar Linked to Choking Hazard
Once Upon a Farm has recalled its Tractor Wheels soft-baked bars after reports that toddlers could not breathe while eating them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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21.10.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
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01.05.26
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Analysen zu ÅF AB
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.