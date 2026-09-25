ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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25.09.2026 09:43:00
F-Droid 2.0: Alternativer App-Store für Android bekommt großes Update
Der alternative Android-App-Store F-Droid für quelloffene Software hat ein großes Update erhalten. Version 2.0 soll unter anderem die Suche verbessern.
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
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01.05.26
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27.04.26
|Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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