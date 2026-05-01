F M Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

F M Bank hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at