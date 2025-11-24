F Ramada - Investimentos SGPS SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

F Ramada - Investimentos SGPS SA hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,6 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at