F-Secure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

F-Secure hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte F-Secure 0,030 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 39,8 Millionen EUR gegenüber 36,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at