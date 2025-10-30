F-Secure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

F-Secure hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als F-Secure mit 0,040 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

F-Secure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at