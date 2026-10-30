F-Secure legte Quartalsergebnis vor

F-Secure ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat F-Secure die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

F-Secure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at