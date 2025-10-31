F3 Uranium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

F3 Uranium ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat F3 Uranium die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at