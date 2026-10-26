F3 Uranium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

F3 Uranium lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das F3 Uranium ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at