(RTTNews) - F5, Inc. (FFIV) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $186.132 million, or $3.23 per share. This compares with $190.493 million, or $3.26 per share, last year.

Excluding items, F5, Inc. reported adjusted earnings of $254.736 million or $4.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.3% to $917.427 million from $810.090 million last year.

F5, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $186.132 Mln. vs. $190.493 Mln. last year. -EPS: $3.23 vs. $3.26 last year. -Revenue: $917.427 Mln vs. $810.090 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.37 Next quarter revenue guidance: $ 875 M To $ 895 M

F5 updated its outlook for its fiscal year 2027, guiding for revenue growth of 8% to 9%. The Company expects fiscal year 2027 non-GAAP earnings per share in a range of $18.00 to $18.30