F5 Networks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

F5 Networks hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 810,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte F5 Networks 746,7 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 11,80 USD gegenüber 9,55 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 3,09 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte F5 Networks 2,82 Milliarden USD umgesetzt.

