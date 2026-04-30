F5 Networks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

F5 Networks lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,58 USD. Im letzten Jahr hatte F5 Networks einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat F5 Networks mit einem Umsatz von insgesamt 811,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at