F5 Networks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

F5 Networks hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,25 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 865,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 780,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at