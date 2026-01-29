|
F5 Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
F5 Networks hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat F5 Networks mit einem Umsatz von insgesamt 822,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 766,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.
