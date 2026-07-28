Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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28.07.2026 04:20:47

FAA says seats on hundreds of Boeing 737 MAX jets may need inspections

It said it received a report that some passenger seat assemblies were not correctly installed in its seat tracksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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