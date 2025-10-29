Fab-Form Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fab-Form Industries hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fab-Form Industries 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen CAD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,060 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fab-Form Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,73 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 4,68 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

