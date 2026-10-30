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30.10.2026 06:31:28
Fab-Form Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fab-Form Industries äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Fab-Form Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,3 Millionen CAD – eine Minderung von 12,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,5 Millionen CAD eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,040 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fab-Form Industries 4,44 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,73 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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