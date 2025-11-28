Fab-Form Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fab-Form Industries hat am 27.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fab-Form Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,5 Millionen CAD im Vergleich zu 1,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at