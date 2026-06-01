Fab-Form Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fab-Form Industries veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,30 Prozent auf 0,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at