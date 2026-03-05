Fab-Form Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fab-Form Industries ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fab-Form Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,50 Prozent auf 0,9 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at