Schwieriges Marktumfeld 13.02.2026 17:54:00

Fabasoft-Aktie dennoch im Minus: Leicht höherer Umsatz bei geringerem Gewinn

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz leicht gesteigert, während der Gewinn geringer ausgefallen ist.

Die Umsatzerlöse legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf fast 66 Mio. Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel um 8,9 Prozent auf rund 10,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von 17,2 Mio. auf 16,3 Mio. Euro zurück.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verringerte sich von rund 12,5 Mio. auf 10,5 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Mitarbeiterzahl wurde im Jahresabstand leicht von 501 auf 505 Personen erhöht.

"Trotz der ausbleibenden öffentlichen Investitionsimpulse und der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumskrise behaupten wir uns in einem schwierigen Marktumfeld mit großer Substanz", kommentierte Fabasoft-Chef Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode.

Die Fabasoft-Aktie notierte im XETRA-Handel am Freitag letztlich 7,24 Prozent im Minus bei 12,80 Euro.

sag/tpo

APA

