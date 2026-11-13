Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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Cashflow verbessert 13.11.2026 17:49:00

Fabasoft-Aktie gefragt: Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr

Fabasoft-Aktie gefragt: Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 Umsatz und Gewinn gesteigert.

In den ersten sechs Monaten (per Ende September) stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 51,5 Mio. Euro, wie Fabasoft am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte von 7,3 Mio. auf 10,9 Mio. Euro. Unterm Strich blieb ein Periodenergebnis von 7,8 Mio. (Vorjahr: 5,1 Mio.) Euro.

Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026/27 um 19,4 Prozent von 26,1 auf rund 31,2 Mio. Euro und machten damit rund 60,6 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 34,7 Prozent auf knapp 15 Mio. Euro. Der Mitarbeitstand verringerte sich per Ende September leicht von 497 auf 493 Personen.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im Berichtszeitraum mit 7 Mio. Euro deutlich über den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 (0,8 Mio. Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Stichtag 30. September 2026 auf 35,8 Mio. Euro (Vorjahr: 29,3 Mio. Euro).

In Wien kletterte die Fabasoft-Aktie letztlich um 0,6 Prozent auf 16,80 Euro.

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Weitere Links:

Fabasoft-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2025/26 gesteigert
Fabasoft-Aktie klettert deutlich: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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