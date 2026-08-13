Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|Plus beim Cashflow
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13.08.2026 17:53:00
Fabasoft-Aktie klettert deutlich: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert
Wesentlicher Treiber für den Umsatzanstieg war das Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen (Recurring Revenues), die um 19,2 Prozent auf knapp 15,2 Mio. Euro zulegten und nun 59,8 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 69,8 Prozent auf 7,3 Mio. Euro. Der Mitarbeiterstand blieb mit 499 Personen unverändert zum Vorjahresstichtag.
Deutliches Plus beim Cashflow
Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit drehte deutlich ins Plus und lag bei knapp 1,3 Mio. Euro, nachdem im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Minus von 0,5 Mio. Euro verzeichnet worden war. Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Stichtag am 30. Juni 2026 auf 40,3 Mio. Euro (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro). Die Hauptversammlung hat am 8. Juli 2026 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 eine Dividende von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.
Für das weitere Geschäftsjahr 2026/27 plant Fabasoft gezielte Investitionsschwerpunkte in strategisch wesentlichen Zukunftsfeldern, wobei Künstliche Intelligenz ein Schwerpunkt sein soll. Man räume strategischen Themen bewusst Vorrang vor kurzfristigen Ertragszielen ein, sagte CEO Helmut Fallmann laut Mitteilung.
Die Fabasoft-Aktie notierte am Donnerstag in Wien letztlich 9,42 Prozent höher bei 15,10 Euro.
ivn/pro
APA
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